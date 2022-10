Inter, ecco cosa è davvero cambiato. Gioco e condizione, le chiavi della svolta

Con un gol per tempo l'Inter ha chiuso la pratica Salernitana e non era scontato dopo la dispendiosa gara di Champions col Barça

Con un gol per tempo l'Inter ha chiuso la pratica Salernitana. Gara convincente quella dei nerazzurri e nemmeno scontata dopo le tante energie fisiche e mentali lasciate sul campo del Barcellona 4 giorni prima. "Ciò che sembra davvero cambiato in casa Inter è la continuità. I quattro risultati in fila, considerando anche la Champions, non si erano ancora visti in questa stagione. Cominciano ad aumentare gli indizi che l’interruttore si sia effettivamente girato", si legge sul Corriere dello Sport.

"La verità è che c’è stata una svolta anche sul piano del gioco. Lo sviluppo della manovra, infatti, sta recuperando fluidità. Merito di una condizione atletica in evidente crescita. Altrimenti, l’Inter non sarebbe riuscita a viaggiare a ritmi più alti di avversari che non avevano le tossine nelle gambe degli impegni europei . La differenza, come spesso accade, è nata a centrocampo. L’assenza di Brozovic, infatti, non è più un problema con questo Calhanoglu. Anzi, visto come aveva faticato il croato prima di farsi male, ora sembra andare perfino meglio".