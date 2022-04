Inter, de Vrij a parte per precauzione: dal 1’ col Milan? A La Spezia turnover ponderato

Sospiro di sollievo in casa Inter per le condizioni di Stefan de Vrij. Le possibili novità di formazione per La Spezia

Alessandro Cosattini

Sospiro di sollievo in casa Inter per le condizioni di Stefan de Vrij. Niente esami per l’olandese dopo lo stop (affaticamento alla coscia sinistra) con il Verona, oggi ha lavorato subito a parte, senza sottoporsi a terapie. Secondo La Gazzetta dello Sport, a La Spezia “potrebbe lasciare il posto a D'Ambrosio, per poi tornare dal 1' nel derby di Coppa Italia, martedì 19”, si legge.

La rosea poi aggiunge ulteriori dettagli sulla possibile formazione per la prossima partita di campionato: “L'Inter sarà obbligata a vincere col Milan per centrare la finalissima dell'Olimpico (11 maggio) e visto che nel weekend successivo al Meazza arriva la Roma di Mourinho, Inzaghi contro lo Spezia potrebbe affidarsi a un turnover ponderato. Tra l'altro, oltre a Vidal, sono diffidati Bastoni e Perisic, che con un giallo venerdì salterebbero poi il match contro i giallorossi. Torna invece Lautaro, che potrebbe far rifiatare Dzeko per comporre la coppia d'attacco con Correa. Dubbi anche sulle fasce, con Darmian e Gosens che scalpitano”.