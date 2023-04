Inter, De Zerbi considerato pronto per una big. Contatto con il presidente del Brighton

Con il passare del tempo Roberto De Zerbi ha scalato posizioni nel gradimento dei dirigenti dell'Inter. Il tecnico, che sta facendo molto bene in Premier, piace per la sua cultura del lavoro e lo studio maniacale, ed è considerato pronto per una grande. "Il tecnico bresciano, al momento, si vede bene là dove sta, nel Brighton dei miracoli, e sa di avere parecchi estimatori", sottolinea la Gazzetta dello Sport.