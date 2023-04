Bergomi: “L’Inter deve fare rotazioni. Il problema è il reparto offensivo. Lukaku…”

Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, dagli studi di Sky Sport ha provato ad analizzare la crisi dei nerazzurri : "L'Inter è la squadra che giocherà di più in questo finale di stagione, ha bisogno di fare delle rotazioni. Martedì ha la Coppa Italia, venerdì è a Salerno... Devi dare la possibilità a Correa, a centrocampo di mettere dentro anche giocatori che è difficile proporre a San Siro. Dico sempre di Gagliardini, può anche provare Asllani, ma lui lo vede davanti alla difesa e lì hai Brozovic e Calhanoglu.

Il problema è il reparto offensivo: fino a un certo punto aveva una media di 2 gol a partita, adesso di 1. Dzeko ha dato molto nella prima parte e adesso sta facendo fatica, Lautaro lo vedo stanco. Dopo il Mondiale ha fatto un mese importante, adesso sta pagando. Correa purtroppo per lui e per l'Inter non ha mai fatto bene. E poi c'è il discorso Lukaku. Come valutate la prestazione di ieri? Per me ha fatto meglio al di là dei gol sbagliati".