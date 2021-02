Sky – Inter, decisi 9 su 11. Due giocatori in vantaggio, ma non sono escluse possibili sorprese

Dopo la sconfitta nel match d’andata, serve una super prestazione all’Inter per ribaltare la semifinale di Coppa Italia con la Juve. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha deciso nove undicesimi della formazione che affronterà i bianconeri, rimangono aperte le scelte per il terzo centrocampista e l’esterno sinistro.

Davanti ad Handanovic, ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni. Hakimi sulla destra, Brozovic, Barella sicuri, mentre il terzo centrocampista è ancora da decidere. Gagliardini sembra in vantaggio, ma chance anche per Eriksen e Sensi. Per la fascia sinistra, invece, Perisic davanti a Young e Darmian. Davanti Lukaku e Lautaro.

(Sky Sport)