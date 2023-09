Inter, nel derby novità importante sulla maglia: a giorni si chiude per il back sponsor

Il club nerazzurro sta per chiudere la trattativa per un nuovo sponsor che verrà messa nella parte posteriore della maglia

Alla ripresa del campionato ci sarà subito il derby. Per l'Inter, la gara contro il Milan, potrebbe rappresentare un'importante novità. Il club nerazzurro, infatti, sta lavorando a una nuova collaborazione che porterà soldi nelle casse della società. E proprio dal derby potrebbe esserci il debutto.

"Una novità sulla maglia nerazzurra e anche per i conti della società. Prima del derby potrebbe infatti arrivare la firma per il nuovo sponsor da mettere sul retro della maglia, giusto sotto al numero. La trattativa per il nuovo cosiddetto “Back Sponsor” potrebbe concludersi a giorni con debutto ufficiale già sabato contro il Milan", scrive La Gazzetta dello Sport.