Derby, Inter la più irriconoscibile: insicura e mai pericolosa. Alla fine ha vinto…

L'andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan-Inter, ha regalato poche emozioni

Ci si aspettava un derby ricco di gol ed emozioni, invece Milan e Inter hanno giocato mostrando in campo i propri limiti. In particolare la squadra di Inzaghi ha fatto capire che il momento buio non è ancora passato. "La più irriconoscibile, e non perché... in maschera, è stata l'Inter, insicura e mai pericolosa complice forse un mese di febbraio horror che ancora la condiziona mentalmente, ma pure il Milan, che ci ha provato con più convinzione, ha dato l'impressione di non crederci fino in fondo", sottolinea il Corriere dello Sport.