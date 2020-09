Potrebbero esserci nuovi innesti in casa Inter per la difesa di Antonio Conte. Alfredo Pedullà spiega: “Con le cessioni di Godin e Ranocchia, molto vicino al Genoa, e con la situazione Skriniar ancora aperta, mancherebbe almeno un centrale e questo potrebbe essere Smalling. L’Inter ha già sondato la pista a fine luglio, così come il Napoli. Lui, abituato a giocare a tre, al momento aspetta la Roma ed è tremendamente fedele ai colori giallorossi”.