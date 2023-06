Inter, due difensori in arrivo. “Niente rinnovo per D’Ambrosio, andrà via a zero”

"Il capitano del Chelsea per l’Inter. E pazienza se César Azpilicueta il meglio l’ha già ampiamente dato. L’usato sicuro è stato premiante nelle strategie nerazzurre (vedi Darmian e Acerbi, oltre a Mkhitaryan) e, dopo tutto, oltre al vecchio bucaniere all’ultima curva della carriera, l’Inter ha preso per la difesa pure Yann Aurel Bisseck che di anni ne ha 22 e con l’Under 21 tedesca ha timbrato l’esordio agli Europei di categoria segnando un gol". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al doppio colpo in difesa per l'Inter, che intanto ha trovato l'intesa con de Vrij per il rinnovo per due anni con opzione sul terzo.