Alessandro Bastoni si appresta a vincere il suo secondo scudetto con la maglia dell'Inter addosso. Se nel 2021 sotto la gestione Conte era il prototipo di un futuro campione con enormi margini di miglioramento, il calciatore che oggi è pronto ad alzare il trofeo insieme ai suoi compagni è un difensore affermato a livello mondiale, che vale 70 milioni di euro (almeno) e che ha caratteristiche uniche, sulle quali Simone Inzaghi vuole puntare a occhi chiusi per il presente e per il futuro. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Chi vuole provare a bussare in viale della Liberazione per lui, sia pronto ad alleggerirsi di almeno 70 milioni di euro. Se al primo scudetto la giovane età lasciava pensare a enormi margini di miglioramento, oggi quei margini sono già realtà e oltre a ulteriori evoluzioni lo aspettano quasi dieci anni a livello mondiale. L'assist per il vantaggio di Federico Dimarco è stato il terzo consecutivo per lui in Serie A, una tripletta che un difensore dell'Inter non riusciva a completare dalla scorsa estate".