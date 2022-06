Inter, DigitalBits nuovo main sponsor: “Sarà 2a squadra che incassa di più: le cifre”

Cambio importante sulla divisa dell'Inter per la prossima stagione: il nuovo main sponsor dei nerazzurri non sarà più infatti Socios.com, ma DigitalBits, che porterà l'Inter ad essere la seconda squadra in Italia che incasserà di più. Spiega il Corriere dello Sport: "Dall'1 luglio DigitalBits sostituirà Socios.com, rimasto appena 12 mesi versando nelle casse di viale della Liberazione 16 milioni più bonus, una cifra maggiore rispetto alla "base" che era garantita in precedenza da Pirelli (12). La somma pattuita con la società californiana di blockchain però è assai più importante: è frutto di un contratto firmato lo scorso autunno che prevedeva il primo anno come sponsor di manica (5 milioni) e il resto (85 più bonus) da dividere nelle successive tre stagioni per diventare lo sponsor di maglia.