Inter, Dimarco: “Brozovic? In Europa pochi come lui. E’ contento di restare”

Le parole del nerazzurro: "E' un campionato aperto, dobbiamo lottare fino alla fine con tutti e cercare di raggiungere il nostro obiettivo"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Federico Dimarco, terzino dell'Inter, è tornato così sulla sconfitta di domenica con il Sassuolo: "Il passo falso di domenica ce lo dobbiamo mettere alle spalle senza cancellare quello che di buono abbiamo fatto prima. Dobbiamo pensare a venerdì, andare a Genova e vincere. Stanchezza? E' una questione che abbiamo approcciato male la partita e basta: non dobbiamo guardarci indietro, dobbiamo pensare partita dopo partita e raggiungere gli obiettivi. Brozovic? Per noi è fondamentale, ce ne sono pochi in Europa forti come lui: la società ha fatto la scelta giusta, lui è contento di rimanere qua. Da qui alla fine abbiamo bisogno di tutti per raggiungere il risultato che vogliamo. E' un campionato aperto, dobbiamo lottare fino alla fine con tutti e cercare di raggiungere il nostro obiettivo".