Inter, Dimarco: “Vittoria di Udine crocevia importante. La seconda stella…”

"Io l'ho pensato dalla terza giornata di campionato di quest'anno che potevamo scrivere un pezzo importante della storia dell'Inter. Siamo felicissimi per averlo fatto. In quel momento non lo pensavo assolutamente".

Quest'anno sei migliorato anche in fase difensiva.

"Per crescere come giocatori ogni anno bisogna aggiungere qualcosa, io faccio del mio meglio per crescere... non in altezza (ride, ndr)".

Quando avete capito che l'avreste vinto?

"Diciamo che la vittoria di Udine è stato un bel crocevia, quel gol di Frattesi al 96' è stato tanta roba".

Dove può migliorare l'Inter?

"Adesso non saprei dirlo. Mi godo la festa sinceramente, fatico a dare una risposta corretta su questo discorso".

Quale è stato il segreto di questa Inter?

"Siamo stati coesi dall'inizio, si è creato qualcosa di speciale tra tutti. Abbiamo raggiunto l'obiettivo remando dalla stessa parte".

