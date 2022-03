Di Marzio: “Inter, via Sanchez? Presto per sentenze definitive. In difesa forse…”

Il giornalista, esperto di mercato di Skysport, ha parlato della rosa nerazzurra e del futuro del cileno

Il futuro di Sanchez sarà all'Inter? Gianluca Di Marzio ha risposto a questa domanda negli studi di Skysport. «Non sarà l'espulsione di ieri - giudicata eccessiva anche da grandi allenatori come Wenger - a far fare all'Interuna riflessione supplementare sul calciatore che comunque il club sta facendo. Il cileno ha un altro anno di contratto, fino al 2023, un ingaggio importante derivato dall'acquisto del giocatore allo United. Anche non trattenendo il calciatore bisognerà trovare, per cederlo, una società che abbia la forza economica per accontentare le richieste del cileno. È più alto di quello di Perisic e della richiesta di rinnovo. È presto per una sentenza definitiva sulla sua presenza nella rosa nerazzurra l'anno prossimo. Anche Vidal ha un ingaggio importante e anche non volendo trattenerli bisognerà capire che tipo di soluzione avranno come alternativa. Sono giocatori che vanno a corrente alternata, anche per le condizioni fisiche, non sempre danno garanzie e questo è il punto interrogativo maggiore».