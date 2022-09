Inter, ecco cosa dirà la dirigenza ad Inzaghi: “Gli verrà ricordato che…”

Occorrono piani precisi per rimettersi in pista: ad esempio, su come blindare la difesa e su come migliorare la condizione atletica

Marco Astori

E' fissato per oggi il tanto atteso summit tra la dirigenza dell'Inter e Simone Inzaghi per discutere del momento negativo e delle soluzioni per uscirne. E la società, come scrive il Corriere dello Sport, sa già cosa dire al tecnico: "A Inzaghi verrà ricordato che l'inizio di Conte, nell'anno dello scudetto, era stato molto simile e quindi che ci sono tutti i margini e le possibilità per recuperare.

Occorrono, però, piani precisi per rimettersi in pista: ad esempio, su come blindare la difesa e su come migliorare la condizione atletica (non è una questione di quantità di corsa ma di brillantezza). E c’è da credere che il tecnico verrà pure invitato, per il bene della squadra, a prendere anche decisioni forti, qualora lo ritenesse necessario".