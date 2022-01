Inter, ecco il discorso di Zhang in spogliatoio: parole accolte da applausi

Il presidente, dopo la Supercoppa, ha parlato per poco più di un minuto, ma le sue parole sono state sentite e accolte da applausi

"«Questa notte rimarrà nei nostri cuori per tutta la vita»". E' stata questa la frase con cui Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha concluso il suo breve discorso mercoledì notte negli spogliatoi dopo la vittoria della Supercoppa. Il Corriere dello Sport racconta quegli attimi spiegando: "Il presidente, che su Instagram ha pubblicato una foto di se stesso con in mano il trofeo e alcuni video della squadra festante sotto la Nord, ha parlato per poco più di un minuto, ma le sue parole sono state sentite e accolte da applausi. «Vi ringrazio per quello che avete fatto per l'Inter. Avete reso orgoglioso me e i tifosi. Merito del lavoro di tutti voi e del mister Inzaghi» il senso del suo intervento. Poi ha abbracciato il tecnico e i giocatori, uno ad uno, con grande affetto. Lo stesso trattamento lo ha riservato ai dirigenti, dagli ad Marotta e Antonello, al vice presidente Zanetti passando per il ds Ausilio e il suo vice Baccin".