Repubblica – Inter discute con Uefa come Milan, Juve e altri. Dal mercato attivo da 80 mln

Secondo quanto riporta Repubblica, l’Inter dovrà chiudere la sessione di mercato con 80 milioni di attivo, tagliando gli stipendi del 15 per cento. "A giugno il club chiuderà il bilancio con 120 milioni di passivo, nonostante un ultimo trimestre positivo: + 40 per cento grazie a plusvalenze e stadio aperto. E dopo avere svalutato 23 milioni di crediti con agenzie cinesi, discute con Uefa (come Milan, Roma, Juve e altri 26 club europei) un possibile settlement agreement “leggero” nel prossimo biennio".