Inter, tutti i dubbi di Cavani: Marotta informato, decisione rimandata. Due le alternative

Nonostante le smentite di facciata di Piero Ausilio, Edinson Cavani rimane il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’uruguaiano, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, non resterà a Parigi ma, come scrive Tuttosport, non ha ancora preso una decisione sul suo futuro:

“Il fatto che Mauro Icardi abbia messo le tende al Parco dei Principi non ha scostato di molto le possibilità di vedere Edinson Cavani all’Inter. L’uruguaiano resta il primo nome nella lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio anche perché – a differenza degli altri papabili – è l’unico possibile svincolato“.

I DUBBI DI CAVANI

“Gli umori di Cavani sono piuttosto ondivaghi e di questo Marotta sarebbe già stato informato: la voglia di rimandare ogni decisione a dopo la Champions era già emersa (già questo è un problema per un club che non può trovarsi a metà-fine agosto senza avere in mano il sostituto di Lautaro), ma negli ultimi giorni il ragazzo sarebbe alquanto combattuto sul da farsi anche se – come sottolineato – la sua avventura a Parigi può dirsi conclusa.

Non è una questione di soldi, considerato che il Matador potrebbe prendere quanto gli garantisce Nasser Al-Khelaïfi (12 milioni a stagione) soltanto in un paese arabo, ipotesi da lui mai presa in considerazione; piuttosto si tratta di una vera e propria scelta di vita, dato che Cavani dovrà firmare l’ultimo contratto importante della carriera e – con il Mondiale del Qatar ormai all’orizzonte – non vuole sbagliare scelta“.

ALTERNATIVE

“Nel frattempo l’ad ha indirizzato i radar verso Londra, considerato che gli attaccanti dell’Arsenal sono piuttosto inquieti: Pierre-Emerick Aubameyang non ha ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 (i Gunners proprio in questi giorni hanno avanzato l’ennesima proposta), mentre Alexandre Lacazette potrebbe essere interessato a un’altra esperienza“.