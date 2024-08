"Il reparto più completo e fornito è il centrocampo. Il trio titolare è una filastrocca: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, ai quali si potranno alternare rispettivamente Frattesi, Asllani e il neo acquisto Zielinski. Sugli esterni qualche grattacapo in più. Dumfries era in bilico, ma rinnoverà a breve. Il suo primo cambio sarà Darmian, utile anche in altre posizioni in campo. Dimarco inamovibile sulla fascia opposta. Gli potrà dare fiato Carlos Augusto. Lautaro Martinez è, ovviamente, il totem. Marcus Thuram l'altro titolare, ma la pre-stagione di Taremi non lo farà partire così indietro nelle gerarchie. Alle loro spalle un vuoto che andrà riempito con un acquisto. Arnautovic non convince e Correa è fuori dal progetto, ma se almeno uno di essi non verrà ceduto non si potrà acquistare la seconda punta che Inzaghi invoca da tempo e che completerebbe una rosa con due potenziali formazioni molto competitive".