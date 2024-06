Occhio a Ndoye

Restando alle possibili uscite, l’Aston Villa sta preparando l’offerta per Denzel Dumfries dopo che Monchi ha preso contatti con l’entourage dell’olandese: dovrà essere molto convincente, considerato che Simone Inzaghi non vuole privarsi dell’esterno e l’Inter - in caso di proposte al ribasso - non esclude di portarlo a scadenza per non depauperare la rosa di un titolare. Nel caso in cui arrivasse “l’offertona”, l’Inter avrebbe comunque già in caldo un paio di profili: il primo è quello di Yukinari Sugawara, in uscita dall’Az Alkmaar che però vuole monetizzare, l’altro è quello di Dan Ndoye per cui il Bologna potrebbe accettare una formula “creativa”. Detto questo, il comune denominatore tra i due è la ricerca di un esterno iper-offensivo, questo per avere nel mazzo un giocatore dalle caratteristiche molto differenti rispetto a Matteo Darmian”, si legge.