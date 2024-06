Ma non è tutto, perché l'Inter si muove anche in entrata. "La mossa più interessante, però, è la richiesta di informazioni sul conto di Ndoye, esterno destro del Bologna. Il sondaggio nasce nella prospettiva di un’eventuale sostituzione di Dumfries, che potrebbe essere ceduto in caso (ma non solo) di mancato rinnovo. La risposta del club rossoblù, però, non è stata particolarmente incoraggiante, visto che la valutazione dello svizzero è di 25 milioni di euro. Tanti, se non troppi, tenuto conto che per Dumfries l’Inter punterebbe ad incassarne una trentina. La differenza, insomma, sarebbe minima, e non permetterebbe di riversare grandi risorse sugli altri obiettivi. E, per considerarlo anche un'idea per l'attacco, i suoi gol sembrano troppo pochi... Ad ogni modo, è una pista di cui tenere conto", sottolinea il quotidiano.