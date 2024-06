“Inter, due stelle sul cuore”: a settembre arriva al cinema il film sul ventesimo scudetto

Un racconto capace di emozionare e sorprendere per celebrare un traguardo incredibile. “INTER. DUE STELLE SUL CUORE” è il film-evento che celebra il 20° Scudetto del Club nerazzurro attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze esclusive, behind the scenes e i momenti indimenticabili che hanno accompagnato l’incredibile cavalcata verso la conquista della Seconda Stella.