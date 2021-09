Inter, per Dumfries sarà percorso alla Hakimi: “Nel club c’è una forte convinzione”

Con Dumfries sta accadendo più o meno lo stesso che con Hakimi: grande impatto, tifosi affascinati dalla sua progressione, ma ancora qualche difficoltà

"Un percorso alla Hakimi. Chi martedì sera, dopo aver valutato la prestazione - non buona - di Denzel Dumfries contro lo Shakthar si è posto domande sull’esterno olandese, dovrebbe probabilmente ricordare quanto ci mise Hakimi a imporsi in nerazzurro". Apre così Tuttosport il proprio focus dedicato a Denzel Dumfries, esterno dell'Inter che ancora non è riuscito appieno a dimostrare in nerazzurro tutto il suo potenziale, se non a sprazzi.