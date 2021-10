Dzeko, per due volte a un passo dalla Juve: i retroscena. Ora l’Inter se lo gode

Il Corriere dello Sport ripercorre le ultime stagioni del bosniaco e si sofferma in particolare sulla vicende di mercato

L’Inter si gode un Edin Dzeko da urlo in questo avvio di stagione con la maglia nerazzurra. Anche a Sassuolo l’attaccante bosniaco è stato decisivo e ha contribuito a regalare altri 3 punti alla formazione guidata da Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport parla del bosniaco oggi e si sofferma in particolare su un doppio rammarico della Juventus che risale alle precedenti finestre di mercato.

“L'Inter si è presa Dzeko dando ai giallorossi un bonus di 1,5 milioni in caso di qualificazione alla prossima Champions League e gli ha garantito un ingaggio medio nel biennio di 5,5 milioni netti a stagione (guadagnerà un po' meno nel 2021-22 e un po' di più nel 2022-23). Nell'estate 2020 la Juventus aveva trovato un accordo per acquistarlo per 17 milioni, poi tutto sfumò. Ma c'è di più: se Cherubini avesse saputo in anticipo da Ronaldo della sua ferrea volontà di cambiare maglia, avrebbe fatto il possibile per regalare ad Allegri quel centravanti con chili e centimetri che tanto manca nella rosa bianconera. Invece la vicenda Lukaku si è definita nettamente in anticipo rispetto a quella di CR7 e così Marotta e Ausilio hanno avuto la strada spianata verso il bomber di Sarajevo”, si legge.