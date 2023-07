Inter, è il giorno dell’addio di Onana. Domani le visite, Zhang sorride: plusvalenza super

"Onana è atteso domani a Manchester per le visite mediche. Saluta dopo appena una stagione: arrivato a parametro zero la scorsa estate dall’Ajax, André è riuscito dove in molti negli anni avevano fallito. Ha “costretto” capitan Handanovic ad abdicare, a cedere il suo trono dopo undici stagioni da intoccabile. E in breve tempo ha conquistato tutti, con la sua personalità e le sue parate. Onana è stato uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata in Champions, con le parate decisive negli ottavi di ritorno in casa del Porto. André ha cambiato il modo dell’Inter di stare in campo, grazie alla sua abilità di impostare il gioco con i piedi. Inzaghi aveva chiesto la conferma, ma si è dovuto arrendere alle logiche di mercato. E a una plusvalenza monstre che fa sorridere il presidente Zhang", precisa il quotidiano.