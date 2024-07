Storia di un ragazzo spagnolo qualunque, nel suo caso di origine mozambicana, destinato però a fare strada. In principio i 530 km circa che separano Vallecas da Heliopolis, sede del Betis Siviglia, dove il giovane Alex arriva a luglio 2022. Una stagione per ambientarsi e poi arriva una chiamata inaspettata, direttamente dall’Ingeniero, proprio lui, Manuel Pellegrini. Che la scorsa estate di questi tempi allenava la prima squadra del Betis e per il ritiro estivo in Germania aveva deciso di portarsi una manciata di ragazzi della cantera, preferibilmente difensori.

Via dal Betis per l'Inter — In un video realizzato per i canali ufficiali del club betico insieme agli altri ragazzi che hanno fatto parte dell’avventura, Alex Pérez raccontava lo stupore nel ricevere la chiamata, quando lui era convintissimo di partire per fare la preparazione con la sua squadra (ovvero il Betis Juvenil Division de Honor, un gradino sotto la Squadra B) e aveva già la valigia pronta. Invece, forse anche complice il fatto di essere già entrato a far parte dell’Under 18 spagnola, hanno convinto Pellegrini a fargli fare il ritiro con i big: alla fine non ha fatto nemmeno un minuto in amichevole, ma ha imparato tanto dai compagni più esperti. Tanto che a gennaio, in effetti, il salto dal Juvenil al Betis Deportivo - squadra B a tutti gli effetti del club verdiblanco. A questo punto della sua crescita però si è ritrovato il cammino intasato.

Il Betis Deportivo ha una batteria di centrali lunghissima: da Nobel Mendy ed Elyaz Zidane (figlio di Zinedine) passando per Solís, Vergaz, Salguero e Sandoval. Tutti giovanissimi, tutti pronti a fare il salto in prima squadra. Così Alex Perez ha deciso di cedere alla corte dell’Inter (le visite mediche sono fissate per la prossima settimana), che spera di replicare un colpo in stile Bisseck assicurandoselo ora per vederlo esplodere presto. I nerazzurri hanno investito circa 500mila per il prestito con diritto di riscatto (più bonus e una percentuale sulla futura rivendita a favore del Betis) con Alex Perez che prima di partite rinnoverà di un anno il contratto in scadenza nel 2025”, si legge.