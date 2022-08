Inter, ecco cosa ha detto Lukaku ai compagni subito dopo lo stop in allenamento

Romelu Lukaku tiene gli interisti col fiato sospeso. Il belga salterà sicuramente Inter-Cremonese per il risentimento muscolare accusato ieri ma la paura è che lo stop sia più lunga. Una paura che, per ora, non ha lo stesso Lukaku.

"La risposta definitiva arriverà solo dopo gli esami strumentali, ma Big Rom crede al recupero per il derby: lui è fiducioso di farcela per la stracittadina e ai compagni ha confidato di volerci essere a tutti i costi. Sente che in questa stagione così compressa, iniziare bene è fondamentale e sa che dopo lo scivolone all'Olimpico, l'Inter non può sbagliare di nuovo. Se potrà e non correrà troppi rischi, stringerà i denti perché il Diavolo lo "ispira": lo ha incrociato 5 volte e ha sempre segnato collezionando 4 successi e 1 ko", evidenzia oggi il Corriere dello Sport.