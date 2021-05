Inter, ecco lo staff di Inzaghi: in 7 arrivano dalla Lazio. Gli interisti impareranno…

Saranno in sette ad organizzare il trasloco da Roma a Milano pronti a seguire Simone Inzaghi all'Inter

"Inzaghi porterà all’Inter i collaboratori più stretti della Lazio, pronti a rivivere insieme le notti insonni che portano ai big match. Niente viene lasciato al caso, come non è stato casuale l’incontro e l’inizio della collaborazione. Inzaghi e Farris vivono in simbiosi dal 2014, mentre con Cecchi è stato amore a prima vista. Cecchi è un “figlio di Sarri” e da avversario fu una bestia nera per Simone, che non riuscì mai a battere il suo Empoli Primavera. E anche per questo le strade dei due si sono unite, legate da rispetto e amicizia. Cecchi è lo stratega della fase offensiva, è lui a studiare insieme a Simone gli effetti speciali per sorprendere gli avversari. Il vice Farris, invece, è il vero comandante della difesa. Uomo preparatissimo tatticamente. Una fortuna poterlo seguire per chi ama il genere. Inzaghi se lo gode, gli interisti impareranno ad ammirarlo".