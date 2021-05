Ferri: “Stupito dall’addio di Conte ma Marotta è assoluta garanzia. Ai tifosi dico…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Riccardo Ferri ha parlato così dell'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter

"No, mi ha stupito l’addio di Antonio. Non so cosa possa essere successo tra l’allenatore e la società: mi astengo dal dare giudizi non essendo a conoscenza delle dinamiche interne. Conte è stato ovviamente un tecnico speciale per l’Inter: ha portato un’ottima mentalità e ha riportato lo scudetto a Milano. Ma ci tengo a sottolineare il lavoro della società: l’allenatore ha avuto un ruolo importante così come Marotta, che è ancora al suo posto. La società ha fatto un lavoro straordinario in questi anni".