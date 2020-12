Gds – Inter, ecco la verità. Troppe volte si fa fatica a superare difese chiuse. Bisogna…

Per il terzo anno consecutivo, l’Inter stecca la qualificazione agli ottavi di Champions nell’ultima partita. Dopo Psv e Barcellona, i nerazzurri impattano contro lo Shakhtar a San Siro. La squadra di Casto è venuta a Milano per difendere lo 0-0, ci è riuscita davanti a un’Inter incapace di cambiare ritmo e che fa tremendamente fatica contro squadre che si chiudono dietro.

“Troppe volte, in campionato e in coppa, l’Inter ha faticato a superare una difesa chiusa e schierata, nonostante i grandi numeri della Lu-La. Se i nerazzurri non riescono a correre negli spazi aperti, vanno in affanno. Se basta mettersi a specchio per fermare una squadra ambiziosa come l’Inter, qualcosa non quadra. Le verità? Bisogna migliorare il gioco e i giocatori“, spiega la Gazzetta dello Sport.