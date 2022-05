Inter-Empoli, le prime ipotesi sulla formazione di Inzaghi

L'allenatore recupera Barella e Calhanoglu che tornano dalla squalifica. A destra favorito Dumfries su Darmian

A pochi giorni da Inter-Empoli, dai primi allenamenti, arrivano le prime ipotesi sulla scelta dei titolari che Inzaghi impiegherà contro la formazione di Andreazzoli. Bastoni ha ripreso a correre ma non ha ancora recuperato del tutto dal suo problema (più facile ci sia nella finale di Coppa con la Juve) e per questo è più facile pensare che in difesa giocherà ancora uno tra Di Marco e D'Ambrosio insieme a de Vrij e Skriniar.