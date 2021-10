Inter, ricerca di equilibrio? Per Inzaghi l’elemento che manca è un altro

Venti i gol segnati (0 in CL) e sette incassati (1 in CL) in Serie A. Al mister hanno chiesto se la ricerca dell'equilibrio è un suo cruccio e lui si è soffermato sul cinismo

Eva A. Provenzano

I gol in campionato non sono stati finora un problema, l'Inter di Inzaghi ne ha segnati 20, tutti in Serie A. E ne ha subiti 7. 8 se si conta quello subito in CL contro il Real. Dopo la gara con l'Atalanta sul banco degli imputati è finito l'equilibrio della formazione nerazzurra che quella partita ha rischiato di vincerla, come di perderla. Perché la squadra di Gasperini ha avuto diverse occasioni. Contro lo Shakthar sono arrivati tanti errori sotto porta, poca precisione, poca fortuna e alla fine zero gol. La squadra ucraina però è riuscita ad arrivare dalle parti di Handanovice se non ci fosse stato Skriniar poteva arrivare un'altra beffa, come è successo negli ultimi minuti della gara contro la formazione di Ancelotti.

Alla vigilia della sfida con il Sassuolo, in conferenza stampa, hanno chiesto all'allenatore nerazzurro se la ricerca dell'equilibrio per lui è una priorità o se 'tanti gol fatti e altrettanti subiti' sarà il trend della sua prima stagione a Milano.

«L'equilibrio è una cosa importantissima, già in Ucraina abbiamo fatto una buona partita a livello difensivo. Abbiamo espresso meno il nostro gioco ma con un po' più di cinismo avremmo vinto la partita, le occasioni importanti le abbiamo avute".

Per il tecnico interista più che una questione di equilibrio, i problemi riscontrati dalla sua Inter finora sono legati piuttosto alla mancanza di cinismo. Se tante delle occasioni create fossero state concretizzate, anche nel girone di CL si parlerebbe di un'altra classifica. Per questo ha chiuso la conferenza di oggi parlando di un unico rammarico: "La squadra ha fatto sei partite di campionato molto buone. Ci mancano due punti tra Samp e Atalanta che avremmo meritato. Sono contento di come stiamo tenendo il campo. Il rammarico - ha sottolineato - è per i punti in Champions, perché abbiamo creato sempre tante occasioni da gol e ci meritavamo una posizione migliore".

Per Inzaghi l'Inter tiene bene il campo. E il messaggio lanciato la squadra era piuttosto sulla cattiveria. Un elemento che molti assegnavano alla squadra di Conte e che ora anche Inzaghi spera di ritrovare.