Inter, evitato il declassamento del rating bond: merito dei nuovi sponsor

Calcio e Finanza riporta il comunicato di Standard and Poor's che il rating B per il bond nerazzurro

Il rating del bond dell'Inter non subirà alcun declassamento. La decisione di Standard and Poor's si basa sui nuovi contratti di sponsorizzazione firmati negli ultimi mesi dal club nerazzurro, come sottolinea Calcio e Finanza. La società di rating ha infatti confermato il rating B per il bond di Inter Media and Communication S.p.A., società in cui confluiscono i ricavi da diritti tv e sponsor del club nerazzurro. L'Inter è stata inoltre rimossa dallo status di CreditWatch con implicazioni negative, sottolineando un outlook stabile.