Il Giornale – Inter, tornano i fantasmi: “Riaffiorano dubbi su Inzaghi e il suo futuro”

L’Inter perde a Bologna e trova la settima sconfitta in 24 gare di Serie A fin qui. Riflessioni in corso anche sul futuro di Simone Inzaghi

L’Inter perde a Bologna e trova la settima sconfitta in 24 partite di Serie A fin qui. Tante, troppe per i nerazzurri, che ora riflettono anche sul lavoro di Simone Inzaghi. Soprattutto in ottica prossima stagione, non per l’immediato. Ecco l’analisi de Il Giornale sul ko di ieri della formazione nerazzurra: