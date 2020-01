Inter, finalmente Colidio: due partite da titolare, 1 gol e 3 assist perfetti

Facundo Colidio, finalmente, sta iniziando a carburare in Belgio. L’attaccante argentino, che era sul procinto di rientrare in Italia, ha trovato spazio nelle ultime partite del Sint Truiden. Nella partita del weekend, vinta 3-1 in trasferta sul campo del Mouscron Peruwelz, Colidio ha sfornato tre assist per i gol di Suzuku, Botaka e Asamoah. Tre assist che arrivano dopo il primo gol, realizzato nella vittoria interna per 2-0 contro il Kortrijk. Sono le prime due gare che Colidio ha giocato da titolare in Belgio: un bottino niente male. E l’Inter, proprietaria del cartellino, osserva.