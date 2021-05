Inter, domani il finanziamento Oaktree: ecco quanto arriverà subito in cassa

Si lavora per chiudere nelle prossime ore l'operazione che darà linfa alle casse nerazzurre

Stavolta ci siamo per davvero. L'Inter sta per ricevere una bella boccata d'ossigeno dal finanziamento concesso da Oaktree, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Questo il focus: "Arrivano i soldi attesi come ossigeno nelle casse dell’Inter. Domani dovrebbe essere il giorno dell’ok al finanziamento di Oaktree, gigante americano di gestione patrimoniale globale, anche se esiste la possibilità che la firma slitti di un giorno visti i mille cavilli di una operazione tanto complessa. Ballano 250 milioni circa, necessari per concludere una missione delicata e importante per il futuro del club".

Non è previsto alcun consiglio di amministrazione straordinario anche perché, al momento, non cambia l’assetto azionario del club. Spiega la rosea: "LionRock, fondo di investimento con sede a Hong Kong, rimane titolare del proprio 31,05% delle azioni con cui è diventato socio di minoranza da gennaio 2019. Non è previsto al momento un’uscita, né per far spazio a Suning né per un ingresso proprio di Oaktree".

Chiara la ripartizione del finanziamento: "Dei 250 milioni, 200 circa arriveranno direttamente all’Inter per le incombenze della stagione. Non serviranno, però, per il mercato, che dovrà comunque chiudere in positivo nel rapporto uscite-entrate".