Inter, fine quarantena per i 4 positivi: ecco i prossimi passi

E’ finito il periodo di quarantena obbligatoria dei positivi dell’Inter

E’ finito il periodo di quarantena obbligatoria dei positivi dell’Inter: ora il club potrà verificare se il quartetto si è effettivamente negativizzato. I contagi di D'Ambrosio, Handanovic, de Vrij e Vecino, hanno portato alla decisione dell’Ats di non far disputare Inter-Sassuolo .

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, "sono già passati i dieci giorni di isolamento totale previsti dal protocollo nei casi di asintomaticità, così da adesso il club può verificare con regolare tampone l’effettiva compiuta guarigione (a cui seguirebbero le visite per la nuova idoneità necessarie per rientrare in gruppo). Di norma, però, la variante inglese del virus si negativizza più a lungo".