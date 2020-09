SM – Verso Inter-Fiorentina, la probabile formazione nerazzurra: Conte medita una sorpresa

Poco più di 48 ore al calcio d’inizio di Inter-Fiorentina, esordio stagionale in Serie A per la squadra di Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro sembra avere già le idee piuttosto chiare sulla formazione da mandare in campo al Meazza contro i viola. L’idea è quella di lasciare fuori i calciatori al centro di voci di mercato e in attesa di lasciare definitivamente Appiano Gentile. Come spiegato anche da Sport Mediaset, spazio a Bastoni al centro della difesa, considerata la squalifica di De Vrij. A centrocampo ci sarà Gagliardini con Barella, mentre Sensi (in vantaggio su Eriksen) agirà alle spalle di Lukaku e Lautaro. La sorpresa potrebbe essere l’impiego di Perisic dall’inizio a sinistra, con Young pronto a subentrare. Non dovrebbe trovare spazio dal primo minuto Arturo Vidal, salvo sorprese dell’ultima ora.

Questa la probabile formazione anti Fiorentina:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Gagliardini, Barella, Perisic; Sensi; Lukaku, Lautaro.