Inter-Fiorentina Primavera, pagelle: Casadei un fattore, Oristanio ancora indietro

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Fiorentina Primavera: i nerazzurri si impongono per 1-0 grazie a Bonfanti

L'Inter di Armando Madonna batte 1-0 la Fiorentina e si riprende il primo posto in classifica: decisivo il gol in pieno recupero di Bonfanti, entrato nella ripresa.

Zanotti 6,5 Nel primo tempo si rende protagonista di una chiusura che vale come un gol. Qualche sgroppata delle sue, anche oggi positivo. (dal 27' st L. Moretti 6 Torna in campo a più di due mesi dall'ultima apparizione)

Casadei 7 Ancora una volta il migliore in campo: lotta in mezzo al campo, diventa un fattore quando si sgancia in avanti. Sfrutta il suo terzo tempo per regalare il pallone della vittoria a Bonfanti.