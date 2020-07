Inter-Fiorentina, telecronaca di Gentile e Marchegiani: ecco come vederla in tv e streaming

Inter-Fiorentina è un match in esclusiva Sky che andrà in onda con la telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. La partita verrà trasmessa da Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 252. Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473) La partita si potrà seguire anche via streaming grazie ai servizi di Sky Go e Now Tv.