Inter-Fiorentina, le ultime: riposa un big, Eriksen e Lukaku dal 1′. Conte rivoluziona la difesa

Tornano Eriksen e Lukaku, Brozovic riposa. L’Inter cambia quattro uomini in vista della sfida contro la Fiorentina rispetto all’undici che ha pareggiato all’Olimpico contro la Roma per 2-2.

Antonio Conte rivoluziona il reparto arretrato con Godin e D’Ambrosio che prenderanno rispettivamente il posto di Bastoni e Skriniar. Sky Sport rivela che il tecnico nerazzurro conferma in blocco il quartetto di centrocampo con Candreva, Barella, Gagliardini e Young, mentre sulla trequarti nuova chance dall’inizio per Christian Eriksen, che prenderà il posto di Marcelo Brozovic. Turno di riposo per il croato, che inizialmente si accomoderà in panchina.

In avanti Romelu Lukaku, in gol su calcio di rigore all’Olimpico di Roma, torna dal primo minuto. Sanchez e Lautaro Martinez si contendono l’altra maglia con il cileno in vantaggio sul ‘Toro’, ancora deludente nell’ultima uscita dei nerazzurri.

Nella Fiorentina confermatissimo il 3-5-2 di Iachini. Tra i pali Terracciano, con a protezione il trio difensivo formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo out il gioiellino Castrovilli: giocano Duncan e Ghezzal ai lati di Pulgar, con Chiesa e Lirola sulle corsie esterne. In avanti l’ex Milan Cutrone farà coppia con Frank Ribery, autore di tre reti e tre assist in questa stagione.

