Inter, formazione anti-Napoli già fatta: dalla difesa all’attacco. Con 3 variabili

Idee chiare per Simone Inzaghi con vista sulla ripresa del campionato. Verso il match cruciale in chiave scudetto, l’allenatore dell’ Inter ha già delineata la formazione anti-Napoli: dalla difesa all’attacco, con tre variabili secondo il Corriere dello Sport.

“L’Inter che affronterà il Napoli è sostanzialmente fatta. E sarà quella che, a meno di sorprese, affronterà oggi il Sassuolo. Vale a dire Onana in porta, Acerbi con Skriniar e Bastoni al fianco in difesa, Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali, il terzetto Barella-Çalhanoglu-Mkhitaryan in mediana e il tandem Dzeko-Lukaku in attacco. Sono tre le possibili variabili, vale a dire Brozovic, Lautaro e De Vrij, che questo pomeriggio non saranno a Reggio Emilia”, si legge.