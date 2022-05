Inter, decisa la formazione anti-Juve: Bastoni unico dubbio. Si scalda il sostituto

C'è un solo dubbio di formazione da sciogliere in casa Inter per la finale di Coppa Italia contro la Juventus di questa sera

Alessandro Cosattini

C'è un solo dubbio di formazione da sciogliere in casa Inter per la finale di Coppa Italia contro la Juventus di questa sera. Riguarda la difesa e in particolare Alessandro Bastoni, reduce da infortunio. Ne parla così oggi il Corriere dello Sport: "Questa mattina sapremo. Simone Inzaghi, ieri all’ora di cena, non aveva ancora deciso e aspettava di parlare con Alessandro Bastoni per superare le ultime perplessità. Un colloquio per sondare gli umori e le sensazioni del difensore interista, appena recuperato da uno stiramento al polpaccio e soltanto con due giorni di preparazione verso la finale di Coppa Italia.

Ieri mattina, prima di partire verso Roma, il difensore dell’Inter ha sostenuto l’intero allenamento, compresa la partitella, e alla fine si è esercitato anche la serie conclusiva di rigori. E’ sembrato un segnale chiaro. Simone si è concesso qualche altra ora di riflessione per valutare la reazione allo sforzo. Lo stiramento che aveva bloccato Bastoni prima del recupero di Bologna appare smaltito, ma non si può sbagliare niente. Nel caso in cui questa mattina dovesse accusare ancora dei fastidi, toccherebbe a Dimarco prendere il suo posto accanto a Skriniar e De Vrij.

Non ci sono altri dubbi. Giocheranno i soliti. Centrocampo con Barella, Brozovic e Calhanoglu. Dumfries e Perisic sulle corsie esterne. Dzeko in coppia con Lautaro Martinez. Questa mattina niente sgambata. Inzaghi rinuncerà ad un’altra rifinitura come di solito accade in occasione delle notturne e non ha chiesto la disponibilità di un campo a Roma. L’Inter utilizzerà la palestra dell’Hilton, sulla collina di Monte Mario, per il risveglio muscolare", si legge.