CdS / Inter, individuata la formula giusta per Carboni al Marsiglia: i dettagli

“Lo scenario potrebbe cambiare solo se un’altra squadra dovesse offrire una quarantina di milioni o giù di lì. A quel punto, sarebbe complicato per Marotta e Ausilio rifiutare, e inevitabilmente il talento argentino verrebbe sacrificato. Senza una proposta di quel tipo, invece, l’unica altra ipotesi è appunto il prestito”.

“Conservando il controriscatto, l’Inter di fatto mantiene il controllo del giocatore. Inoltre, il Marsiglia avrà tutto l’interesse a valorizzarlo, perché, comunque, pur non potendolo trattenere, qualcosa ci guadagnerà”.

Il club transalpino aveva pensato di acquistare Carboni subito a titolo definitivo, ma dopo i 30 milioni investiti per Greenwood non ci sono le risorse per soddisfare le richieste dell’Inter.