Inter, Frattesi: “Importante vincere prima di Milan-Juve. Negli ultimi due giorni…”

Davide Frattesi, centrocampista nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Torino-Inter di oggi. Queste le sue parole: "Era importante perché domani c'è uno scontro che ci permetterà in un modo o nell'altro di allungare o rimanere in scia. Il Torino è sempre antipatico come avversario, è come andare dal dentista. Nel secondo tempo siamo riusciti ad avere la meglio. Devo imparare a gestire le energie, l'infortunio credo sia arrivato anche per questa voglia che ho di andare sempre a 200 all'ora, anche durante gli allenamenti. Devo imparare a gestirmi.

Una delle mie caratteristiche sono gli strappi, soprattutto a partita in corso si può notare la differenza di passo. Si gioca ogni tre giorni e avremo spazio tutti, non c'è alcun tipo di problema. L'importante è continuare a vincere. Titolare col Salisburgo? La speranza è tanta, è chiaro che partire dall'inizio è diverso. Riscaldarsi in campo al posto del sintetico fuori cambia anche la percezione, per cui è meglio partire, ma non è assolutamente un problema. Più facile giocare qui o in Nazionale? Oggi ero ancora un po' avvelenato perché non mi sono tanto piaciuto nell'ultima partita con l'Italia, poi quando perdo non rispondo a nessuno per un paio di giorni. L'importante però era tornare carico, qui abbiamo tanti tifosi che ci seguono e un obiettivo importante da raggiungere".