Inter, quale futuro societario? “In ambienti finanziari si sussurra che…”

Non si discute d'altro da qualche giorno: l'Inter cambierà presto il suo proprietario perché Suning ha dato mandato per cedere la maggioranza della società. Lo conferma anche Il Giorno, che nella sua edizione odierna scrive: "Da oltre due anni l'Inter è in vendita, e se nessuna trattativa è andata oltre il semplice interessamento (BC Partners, ad esempio) è solo perché Zhang continua a chiedere cifre elevate (considerato pure che finora ha speso 800 milioni di euro), malgrado l'altissimo indebitamento.