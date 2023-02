CorSera – Inter nel G8 grazie a Lukaku leader saggio: 18 giorni per un obiettivo

Il focus sull'attaccante nerazzurro autore del gol decisivo in Inter-Porto: ora non ha alcuna voglia di fermarsi

Questo il focus: "La forza di un leader saggio, per tornare nel G8 dopo dodici anni. L’importanza di un totem nel cuore dell’area, attorno a cui danzare per un gol liberatorio che è un punto di (ri)partenza. Scusate il ritardo, ma Romelu Lukaku è tornato. Nel momento giusto e al posto giusto, dopo un percorso lungo, accidentato, dispendioso.

Con il peso, che è sempre un fattore per giocatori con la struttura così imponente, il belga è in linea, mentre la condizione complessiva può migliorare: i diciotto giorni che separano l’Inter dalla sfida del Do Dragao sono l’ideale per crescere ulteriormente e puntare tutto sull’accesso ai quarti, ben sapendo però che anche il Porto mercoledì ha schierato quattro giocatori (Otavio, Galeno, Uribe, Evanilson) che non erano nemmeno attesi in campo e che quindi saranno più forti a metà marzo, a parte ovviamente Otavio che è stato espulso.