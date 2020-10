“Ciao a tutti! Grazie per i messaggi ricevuti, sto bene e sono in isolamento! Ci vediamo presto a San Siro #besafe”. Con queste parole, in una storia su Instagram, Roberto Gagliardini ha voluto rassicurare i suoi tifosi dopo la notizia della sua positività al coronavirus. Gagliardini è solo l’ultimo dei giocatori dell’Inter risultati positivi. Dopo Skriniar e Bastoni, è toccato appunto all’azzurro e a Radja Nainggolan.