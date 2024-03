In occasione di Inter-Genoa, la Curva Nord, almeno inizialmente, non sosterrà in segno di protesta la squadra di Inzaghi

Gianni Pampinella Redattore 4 marzo 2024 (modifica il 4 marzo 2024 | 19:49)

In occasione di Inter-Genoa, la Curva Nord, almeno inizialmente, non sosterrà in segno di protesta la squadra di Inzaghi. La decisione arriva dopo il provvedimento delle autorità di pubblica sicurezza che, dopo gli scontri avvenuti al termine di Inter-Juve, ha vietato bandiere e impianti di amplificazione della voce sino al termine della stagione.