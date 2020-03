Inter-Getafe di Europa League si giocherà a porte chiuse. Non soltanto la gara di ritorno in Spagna, quindi, come rivelato dal ministro della salute spagnolo nel pomeriggio. Stando a quanto riporta El Partidazo de Cope, infatti, per domani è previsto un comunicato Uefa, attraverso il quale si capirà anche se i giornalisti potranno entrare al Meazza.